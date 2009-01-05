Ізраїль відкинув пропозицію Євросоюзу про перемир'я

Ізраїль відкинув пропозицію Євросоюзу укласти з угрупованням ХАМАС перемир`я, яке б передбачало розміщення в Секторі Газа місії міжнародних спостерігачів, передає радіо «Свобода».

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі ЛІВНІ на прес-конференції в Єрусалимі після зустрічі з міністром закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ заявила, що ефективнішим був би міжнародний контроль над пошуком таємних тунелів, якими бойовикам ХАМАСу через кордон постачається зброя.

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд БАРАК раніше зазначив, що операція в Газі продовжуватиметься доти, доки Ізраїль не убезпечить себе від ракетного обстрілу з боку бойовиків.

За наявними даними, за дев`ять днів операції загинуло близько 520 палестинців і 5 ізраїльтян.