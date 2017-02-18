Червоний телефон Гітлера продадуть на аукціоні в США

Про це повідомляє Associates Press з посиланням на Білла Панагопулоса (Bill Panagopulos), представника аукціонного дому Alexander Historical Auctions (Чесапік-сіті, штат Меріленд, США).

За його словами, стартова ціна лота — 100 тисяч доларів, очікується, що він буде проданий за 200-300 тисяч доларів, прийом ставок почнеться в найближчі вихідні.

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Панагопулос також розповів, що сприймає телефон як «зброю масового знищення», оскільки за нього Гітлер віддавав накази, які забрали життя багатьох людей. Представник аукціонного дому висловив надію, що апарат буде викуплений одним з музеїв, щоб люди, дивлячись на нього, замислювалися, якими можуть бути наслідки фашизму.

Телефон перебував у бункері Адольфа Гітлера в Берліні і використовувався для зв'язку останні два роки Другої світової війни. Він виготовлений з чорного бакеліту, корпус був пофарбований червоною фарбою, декорований свастикою і ім'ям Гітлера. У травні 1945 року, після капітуляції нацистської Німеччини і самогубства Гітлера, радянські військові подарували пристрій британського офіцера зв'язку Ральфу Рейнеру. Коли той помер у 1977 році, телефон успадкував його син Рейнульф.

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