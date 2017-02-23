Меланія Трамп подала новий позов проти Daily Mail після "емоційного потрясіння" через публікацію

У новій скарзі адвокати Трамп прибрали слова про те, що через публікацію в газеті вона не змогла скористатися можливістю, випадає раз у житті, заробити на власному бренді, пише Русская служба BBC.

Через цю фразу Трамп розкритикували за бажання отримати фінансові вигоди від того, що вона є першою леді США.

Daily Mail у серпні минулого року опублікувала замітку, яка натякнула на те, що Меланія Трамп нібито була пов'язана з агентством, що надавало ескорт-послуги, до того, як вийти заміж за Дональда Трампа.

Газета на початку вересня дала спростування, заявивши, що подібні міркування не мали під собою жодних підстав і висловила жаль у зв'язку з публікацією, яка до того моменту була прибрана з сайту видання.

У позовній заяві міститься вимога про виплату компенсації моральної шкоди з боку газети у сумі 150 млн доларів.

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У первісному позові йшлося, що у Трамп з'явилася "унікальна можливість, що випадає раз в житті... запустити широкомасштабний бренд в безлічі продуктових категорій, кожна з яка могла б встановити ділові відносини на багато мільйонів доларів на кілька років, протягом яких вона буде однією з найбільш часто фотографованих жінок в світі".

Мова йшла про такі продуктові категорії як одяг, взуття, аксесуари, ювелірні вироби, косметика, засоби по догляду за волоссям і шкірою, а також парфумерія.

У відповідь на критику адвокат Чарльз Хардер заявив, що у пані Трамп не було планів заробити на статусі першої леді.

У новій версії позову йдеться про те, що Меланія Трамп зазнала емоційні страждання у зв'язку з публікацією в газеті.

"Неправдиві та наклепницькі заяви про пані Трамп нанесли величезний збиток її особистої і професійної репутації і потенційним економічним можливостям, а також сильно образили її і привели до емоційного стресу", - йдеться в позові.

Меланія Трамп також подала в суд на американського блогера Вебстера Тарплі, який теж натякав на роботу колишньої моделі в ескорті. Справу було залагоджено після того, як Тарплі приніс вибачення і погодився виплатити "значну суму", повідомив адвокат Меланії Трамп.