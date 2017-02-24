Шість країн-боржників втратили право голосу на Генасамблеї ООН (відео)
13:35, 24 лютого 2017Світ
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Право голосу країнам повернуть тільки тоді, коли вони хоча б частково повернуть свої борги.
Шість країн ООН позбулися права голосу на Генасамблеї ООН за борги
Шість країн тимчасово позбавлені права голосування на Генеральній Асамблеї ООН через несплату членських внесків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Серед боржників - Венесуела, Лівія, Кабо-Верде, Судан, Папуа Нова Гвінея та Вануату. Їх борги сягають мільйонів доларів. Право голосу країнам повернуть тільки тоді, коли вони хоча б частково повернуть свої борги.
Суми щорічних внесків розраховуються для кожної країни індивідуально.
Як відомо, раніше Генсек ООН закликав реформувати Раду безпеки.
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