Шість країн-боржників втратили право голосу на Генасамблеї ООН (відео)

Шість країн тимчасово позбавлені права голосування на Генеральній Асамблеї ООН через несплату членських внесків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Серед боржників - Венесуела, Лівія, Кабо-Верде, Судан, Папуа Нова Гвінея та Вануату. Їх борги сягають мільйонів доларів. Право голосу країнам повернуть тільки тоді, коли вони хоча б частково повернуть свої борги.

Суми щорічних внесків розраховуються для кожної країни індивідуально.

Як відомо, раніше Генсек ООН закликав реформувати Раду безпеки.