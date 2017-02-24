Трамп заявив, що будівництво стіни з Мексикою розпочнеться із випередженням графіка

Як передає ВВС Україна, під час свого виступу перед однопартійцями-консерваторами він пообіцяв завжди керуватися передусім інтересами американців та збудувати "велику, велику прикордонну стіну".

"Ми збираємося розпочати її незабаром. Раніше запланованого. Набагато, набагато, набагато раніше нашого розкладу", - сказав американський президент.

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Трамп також пообіцяв зосередити свої зусилля на видворенні з країни "поганих людей".

Його заява пролунала на наступний день після зустрічі державного секретаря Рекса Тілерсона і секретаря з внутрішньої безпеки з їхніми колегами у Мехіко.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа вважає необхідним мобілізацію 100 тисяч солдатів Національної гвардії для видворення з країни нелегальних мігрантів.