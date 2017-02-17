Трамп хоче мобілізувати 100 тисяч солдатів для облави на нелегальних мігрантів - ЗМІ

18:15, 17 лютого 2017
Світ
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Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає необхідним мобілізацію 100 тисяч солдатів Національної гвардії для видворення з країни нелегальних мігрантів.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє AP з посиланням на проект меморандуму адміністрації, який опинився в розпорядженні редакції.

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Пропозиція адміністрації Трампа включає в себе 4 штати, що межують з Мексикою: Каліфорнія, Арізона, Нью-Мексико і Техас.

Водночас, як повідомляє Reuters, Білий дім спростовує намір розглянути можливості мобілізації 100 000 солдатів Національної гвардії для боротьби з нелегальними мігрантами.

При цьому агенство не наводить джерел спростування, а на сайті Білого дому будь-які коментарі стосовно цієї інформації відсутні.

В кінці січня Трамп підписав указ, який передбачав 90-денну заборону на в'їзд у США громадянам семи країн, 120-денне припинення прийому біженців та припинення прийому біженців з Сирії. На початку лютого суд припинив дію цього указу. Прем'єр Канади, вітає прийом біженців з Сирії та інших країн.

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Теги: #Трамп#мігранти#облава