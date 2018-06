Трамп хоче мобілізувати 100 тисяч солдатів для облави на нелегальних мігрантів - ЗМІ

Про це повідомляє AP з посиланням на проект меморандуму адміністрації, який опинився в розпорядженні редакції.

BREAKING: Trump administration considers mobilizing as many as 100,000 National Guard troops to round up unauthorized immigrants.

Пропозиція адміністрації Трампа включає в себе 4 штати, що межують з Мексикою: Каліфорнія, Арізона, Нью-Мексико і Техас.

Водночас, як повідомляє Reuters, Білий дім спростовує намір розглянути можливості мобілізації 100 000 солдатів Національної гвардії для боротьби з нелегальними мігрантами.

При цьому агенство не наводить джерел спростування, а на сайті Білого дому будь-які коментарі стосовно цієї інформації відсутні.

4 states that border Mexico are included in the Trump admin. proposal _ California, Arizona, New Mexico and Texas. https://t.co/aoV7FXM8ak