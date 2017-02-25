Меркель офіційно висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини
Християнсько-демократичний союз у суботу офіційно висунув Ангелу Меркель кандидатом у канцлери на парламентських виборах, які відбудуться 24 вересня.
Про це повідомляє Европейська правда з посиланням на Spiegel.
Загальні збори ХДС відбулися у земля Мекленбург-Передня Померанія на півночі Німеччини. 95 відсотків із близько 140 делегатів висловилися за те, щоб Меркель очолила список ХДС.
ХДС та їхні союзники з Християнсько-соціального союзу раніше домовилися, що Меркель знову буде кандидатаом на посаду канцлера від об’єднаного блоку.
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Меркель є членом національної асоціації Мекленбург-Передня Померанія і саме тут розташований її виборчий округ, на якому вона перемагає з 1990 року.
Згідно з останніми опитуваннями, блок ХДС/ХСС вперше з жовтня 2006 року поступився у політичних рейтингах соціал-демократам.
Рейтинг кандидата на посаду канцлера від СДПН Мартіна Шульца та очолюваної ним партії продовжує зростати.
Вибори в Бундестаг призначено на 24 вересня 2017 року.