Меркель офіційно висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини

Про це повідомляє Европейська правда з посиланням на Spiegel.

Загальні збори ХДС відбулися у земля Мекленбург-Передня Померанія на півночі Німеччини. 95 відсотків із близько 140 делегатів висловилися за те, щоб Меркель очолила список ХДС.

ХДС та їхні союзники з Християнсько-соціального союзу раніше домовилися, що Меркель знову буде кандидатаом на посаду канцлера від об’єднаного блоку.

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Меркель є членом національної асоціації Мекленбург-Передня Померанія і саме тут розташований її виборчий округ, на якому вона перемагає з 1990 року.

Згідно з останніми опитуваннями, блок ХДС/ХСС вперше з жовтня 2006 року поступився у політичних рейтингах соціал-демократам.

Рейтинг кандидата на посаду канцлера від СДПН Мартіна Шульца та очолюваної ним партії продовжує зростати.

Вибори в Бундестаг призначено на 24 вересня 2017 року.