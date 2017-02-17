Майбутні вибори в Німеччині: соціал-демократи зміцнюють позиції, правопопулісти втрачають підтримку – опитування

Так, згідно з результатами опитування "Політичний барометр" від ZDF і Tagesspiegel, порівняно з попереднім опитуванням СДПН зміцнила свої позиції на шість процентних пунктів і отримала б 30% голосів, якби вибори проходили найближчої неділі.

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Автори опитування зазначають, що це найбільше зростання між двома опитуваннями "Політичний барометр", яке коли-небудь було досягнуте однією партією.

Водночас союз ХДС і ХСС, що підтримує кандидатуру канцлера Меркель, навпаки втратив два процентних пункти і на найближчих виборах отримав би 34% голосів виборців.

При цьому праві популісти "Альтернатива для Німеччини" (АфД) втратили один процентний пункт – до 10%.

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Водночас "Зелені" набрали один процентний пункт - до 9%, позиції "Вільних демократів" (Вдп) залишилися без змін - на рівні 6%. "Ліві" втратили одразу три відсоткових пункти і отримали б тільки 7%.

При цьому розрив між основними кандидатами в канцлери Німеччини Ангелою Меркель (ХДС/ХСС) і Мартіном Шульцем (СДПН) становить 11 процентних пунктів на користь останнього. Так, якби вибори проходили в найближчу неділю, Меркель отримала б 38% голосів виборців, тоді як Шульц - 49%. Наприкінці січня Меркель набирала майже 44% проти 40% у Шульца.