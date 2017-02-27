Ізраїль завдав авіаударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Газа

За даними місцевих лікарів, внаслідок авіаударів були поранені щонайменше чотири особи. Речник ХАМАСу поклав на ізраїльську сторону "всю повноту відповідальності" за ескалацію в Секторі Газа, як повідомляє DW, посилаючись на AP.

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Ізраїль, своєю чергою, звинувачує ХАМАС у намаганні "порушити суверенітет Ізраїлю". Військові заявили, що загалом завдали авіаударів по п'ятьох позиціях ХАМАСу у відповідь на вранішній ракетний обстріл півдня країни. Як пише інформагенція, внаслідок вранішнього обстрілу Ізраїлю ніхто не постраждав.

З літа 2014 року Ізраїль та ХАМАС здебільшого дотримуються перемир'я, однак бойовики часом здійснюють поодинокі обстріли ізраїльських позицій із Сектору Газа.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ізраїль схвалив будівництво 3000 будинків на Західному березі Йордану.