Мемуари Барака і Мішель Обами оцінили в $60 мільйонів – ЗМІ (відео)

Права на видавництво мемуарів Барака і Мішель Обами отримав америкаский видавничий дім Penguin Random House, повідомляє АР.

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"Ми абсолютно схвильовані можливістю продовжити наші партнерські відносини з паном президентом і місіс Обама", - зазначив генеральний директор видавничого дому Penguin Random House.

За даними Financial Times, американське видавництво заплатить за спогади Барака Обами і його дружини Мішель 60 мільйонів доларів.

Екс-перша чота США пишуть дві окремі книги мемуарів, втім, права на них продають спільно. Умови договору сторони не розкривають. За можливість видати книги пари змагалися кілька видавництв. Частину отриманих від продажу грошей Обами планують витратити на благодійність.