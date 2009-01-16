Припинення вогню в Газі можливе сьогодні ввечері

Як повідомили в четвер увечері ізраїльській газеті Yedioth Ahronoth неназвані джерела в палестинських структурах, Ізраїль і ХАМАС досягли домовленості про двотижневе перемир`я. За їх даними, воно має набути чинності протягом 72 годин починаючи з вечора 15 січня.

Ізраїль, ймовірно, зажадає повного припинення терористичної діяльності як від ХАМАС, так і від інших палестинських рухів, а також представить список з п`ятьох тисяч осіб, яким буде заборонено перетинати кордон сектора Газа з Єгиптом, пише Лента.ру

Утім, якщо за обумовлений для перемир`я термін врегулювати всі питання не вдасться, ймовірніше, що військові дії поновляться.

Сьогодні ж Ізраїль одержить від США гарантії активізації боротьби з контрабандою зброї в сектор Газу, повідомило РІА "Новости" джерело в оточенні глави ізраїльського МЗС Ціпі Лівні.

Угода з американцями вирішує, за словами співрозмовника, одне з двох головних - поряд з "покаранням ХАМАС за ракетний обстріл" - завдань, які ставив Ізраїль, починаючи 20 днів тому операцію проти палестинських бойовиків.

"Сполучені Штати беруть на себе зобов`язання мобілізувати світову спільноту, включно з європейськими країнами, на боротьбу з контрабандою зброї з Ірану до Гази. Угода має бути підписана у п`ятницю", - сказав співрозмовник агентства.

"Це буде вперше, коли США і світова спільнота активно візьмуться за головну для нас проблему - передачу Іраном в розпорядження ХАМАС ракет і інших видів зброї далекого радіусу дії", - продовжив він.

За даними газети "Гаарец", гарантії, які сподівається одержати Ізраїль, включають співпрацю з розвідкою США у виявленні контрабандистської мережі, патрулювання міжнародними силами, можливо, з підключенням НАТО, маршрутів переправлення зброї, передачу Єгипту технічних засобів для виявлення контрабандистських тунелів, що проходять під кордоном з сектором Газа.

"Усе це дозволить нам розглянути можливість припинення бойових дій в Газі, якщо, звісно, ХАМАС також зупинить вогонь. Якщо ми досягаємо першої мети, і ХАМАС припиняє обстріл, досягаємо другої, яка полягає в припиненні контрабанди зброї за допомогою міжнародного режиму, то ми зупиняємо операцію в Газі на цій стадії і дивимося, що буде далі", - сказав співрозмовник.

Два дні тому після переговорів з єгипетськими посередниками ХАМАС оголосив про принципову згоду на припинення вогню. Напередодні Каїр відвідав представник міністерства оборони Ізраїлю Амос Гилад, який також обговорював з єгиптянами параметри підготовлюваного перемир`я.

Підписання угоди з США намічене на п`ятницю. Для цього до Вашингтона прилетіла глава МЗС Ципі Лівні.