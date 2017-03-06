ЗМІ дізналися обставини важкого поранення російського генерала у Сирії

Як пише Комерсант з посиланням на кілька джерел, близьких до військового відомства, інцидент, в ході якого постраждав Мілюхін, стався 16 лютого в провінції Хомс.

Згідно з повідомленням, він майже два місяці перебував у Сирії в підпорядкуванні командувача угрупованням російських військ генерал-полковника Андрія Картаполова. В той день генерал Мілюхін разом з п'ятьма російськими військовослужбовцями їхав з району аеродрому Тияс в бік міста Хомс у бронемашині "Тигр" у складі автоколони.

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"Йому треба було на місці оцінити стан та підготовку бійців сирійської армії, яка брала участь у зіткненнях з радикальними ісламістами, а також донести до них нові ввідні Генштабу ЗС РФ. Однак за 4 км від Тияса "Тигр" був підірваний за допомогою потужного радіокерованого фугасу, закладеного бойовиками поблизу дороги, а по самій колоні був відкритий вогонь", - дізналися журналісти.

За даними видання, четверо з шести осіб, що знаходилися в бронемашині, загинули: їх імена в Міноборони РФ не розкривають, однак відомо, що смертельні поранення отримали старший сержант Вадим Магамуров і морський піхотинець Павло Козаченко. Вони були поховані 19 лютого в Єкатеринбурзі і Пензі відповідно.

Генерал Мілюхін, у свою чергу, отримав серйозні каліцтва: йому відірвало обидві ноги, один з осколків вибив око. У лічені години він був евакуйований силами спецпідрозділів на авіабазу Хмеймім, де військові медики протягом тижня боролися за його життя. Джерела стверджують, що фактично в польових умовах їм вдалося зупинити кровотечу і стабілізувати його стан для подальшого транспортування в московський госпіталь імені Бурденка. Зараз, за словами медиків, "прямої загрози його життю немає".

Сам генерал став найбільш високопоставленим офіцером, який отримав поранення в ході сирійської кампанії. Всього, нагадаємо, Міноборони РФ офіційно визнала загибель 27 військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня стало відомо, що російський генерал Мілюхін отримав важкі поранення в боях за Пальміри.