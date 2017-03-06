Блогери повідомили про загибель російського розвідника в боях за Пальміру

Про це з посиланням на коментар дружини військового у «Вконтакте» повідомила група Conflict Intelligence Team, що займається дослідженням обставин загибелі російських військовослужбовців у військових операціях в Україні та Сирії.

«5 березня дружина російського військовослужбовця Артема Горбунова залишила коментар до запису в ВК про взяття Пальміри, що її чоловік загинув в Сирії 2 березня, потрапивши в засідку. За відомостями наших джерел, Горбунов служив у 96-й окремій бригаді розвідки, що базується в Нижньому Новгороді. Нам вдалося побічно підтвердити цю інформацію: у листопаді 2016 року один з друзів Горбунова «ВКонтакте» розмістив фотографію, зняту на плацу 96-ї бригади розвідки (розташованої в Нижньому Новгороді на вулиці Федосеенко», – сказано в повідомленні групи.

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«Це чергове з безлічі повідомлень про загибель російських військових і бійців ПВК (приватних військових кампаній – ред.), пов'язаних з контрнаступом на Пальміру. Ми плануємо випустити огляд втрат росіян в ході цієї операції», – додали блогери.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня стало відомо, що російський генерал, начальник управління бойової підготовки штабу Західного військового округу ЗС РФ, Петро Милюхін отримав важкі поранення в боях за Пальміру.