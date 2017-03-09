У Туреччині продовжили надзвичайний стан ще на три місяці

Надзвичайний стан, відомий як OHAL, практикується з 20 липня минулого року після того, як в Туреччині відбулася спроба невдалого державного перевороту 15 липня 2016 року, як повідомляє Turkish Minute.

Надзвичаний стан мав закінчитися 16 квітня, він піддається критиці з боку правозахисних груп і опозиції, адже він обмежує права і свободи громадян. Він вже продовжувався двічі до 11 жовтня і 3 січня.

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"Користуючись надзвичайним станом, уряд наполегливо запроваджував багато спірних ініціатив, що мають силу закону і не вимагають за таких умов затвердження парламентом", - відзначає видання.

Згідно з цими указами, більше 135 тисяч осіб були звільнені з державних органів за звинуваченнями в участі у перевороті.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині завершили слідство щодо держперевороту в 2016 році.