Світ зіткнувся з найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року - ООН

Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, передає РБК з посиланням на Associated Press.

О'Браєн зауважив, що без «колективних і скоординованих дій, люди будуть просто вмирати з голоду» і «багато інших будуть страждати і помирати від хвороб».

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Він закликав до негайного фінансування гуманітарних програм у найбільш проблемних країнах і регіонах: Ємені, Південному Судані, Сомалі та північно-східній Нігерії.

За словами заступника генсека ООН з гуманітарних питань, найбільша гуманітарна криза спостерігається в Ємені, де дві три населення — близько 18,8 млн осіб потребують медикаментів, а близько семи мільйонів людей не знають, як їм вдасться добути їжу наступного разу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Організація Об'єднаних Націй оголосила про голод у кількох районах Південного Судану. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 100 тисяч жителів країни можуть загинути найближчим часом, якщо в країну не надійде достатній обсяг гуманітарної допомоги.