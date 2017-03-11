"Тектонічні зрушення": російські опозиціонери вказали на "епідемію" відставок у команді Путіна
08:52, 11 березня 2017Світ
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Останнім часом у владі РФ почалася практично епідемія відставок, що може бути дуже позитивним знаком, вважає російська опозиціонерка і дисидентка Ольга Курносова.
Володимир Путін / REUTERS
"Насправді, тектонічні зрушення. У Росії зараз практично епідемія відставок. Зокрема, в системі МВС після позавчорашньої колегії, їх було дуже багато. До того ж, відсутність офіційної реакції на фільм Навального про Медведєва, який набрав більше 7 мільйонів переглядів – про що говорить", — цитує Курносову Обозреватель.
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Нагадаємо, екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що падіння чинного режиму в Росії може початися раптово й в один день, тому Україні слід запастися терпінням.
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