"Тектонічні зрушення": російські опозиціонери вказали на "епідемію" відставок у команді Путіна

"Насправді, тектонічні зрушення. У Росії зараз практично епідемія відставок. Зокрема, в системі МВС після позавчорашньої колегії, їх було дуже багато. До того ж, відсутність офіційної реакції на фільм Навального про Медведєва, який набрав більше 7 мільйонів переглядів – про що говорить", — цитує Курносову Обозреватель.

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Нагадаємо, екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що падіння чинного режиму в Росії може початися раптово й в один день, тому Україні слід запастися терпінням.