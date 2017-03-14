Прем'єр Нідерландів назвав санкції Туреччини недоречними

Санкції Туреччини, запроваджені проти нідерландського уряду в результаті дипломатичних суперечок, "не такі вже й погані", але є недоречними, тому що Нідерланди мають більше причин для гніву.

Про це заявив прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, передає Reuters.

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Турецькі санкції включають замороження всіх дипломатичних зв'язків, але не стосуються економічних заходів.

"З іншого боку, я продовжую вважати дивним те, що в Туреччині вони говорять про санкції, коли ви бачите, що в нас є причини бути дуже розгніваними тим, що сталося в ці вихідні", - сказав Рютте.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що його країна змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі дипломатичного конфлікту.

11 березня Нідерланди не дозволили спочатку главі МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саям Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, які живуть у Нідерландах. Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до Конституції Туреччини, що значно розширюють повноваження президента. Референдум з цього питання призначено на 16 квітня.

Раніше в Австрії, Німеччині та Швейцарії також заборонили виступи турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прирівняв Нідерланди до "бананової республіки", зажадав від міжнародних організацій запровадити санкції проти цієї країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що з нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.