Генсек ООН вдячний Грузії і Росії

Генеральний секретар ООН Кофі АННАН привітав видачу Грузією російських військових, звинувачених Тбілісі в шпигунстві, повідомляє РІА Новости.

"Генсек вдячний Грузії і Російській Федерації, які змогли вирішити питання арешту російських офіцерів у Грузії в мирній і конструктивній манері", - йдеться в заяві, зачитаній на брифінгу в ООН.

При цьому він підкреслив конструктивне посередництво ОБСЄ.

К.АННАН закликав "усі сторони" до мирного врегулювання конфлікту, а також "утримуватися від заяв і дій, здатних порушити стабільність в регіоні", наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 27 вересня в Грузії було затримано п`ять російських військовослужбовців. Одного з них звільнили, а чотирьом офіцерам грузинські власті пред`явили звинувачення в шпигунстві. У відповідь на це майже весь склад посольства Російської Федерації в Грузії на чолі з послом був евакуйований до Москви.

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр СОЛАНА і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Бельгії К.ГУХТ закликали Росію і Грузію утриматися від ескалації конфліктної ситуації.

2 жовтня в другій половині дня четверо російських військовослужбовців були передані грузинськими властями представникам ОБСЄ. Це відбулося в будівлі генпрокуратури Грузії в присутності діючого голови ОБСЄ К.ГУХТА, голови МЗС Грузії Гели БЕЖУАШВІЛІ і представників російського посольства.

Перед церемонією передачі представник генеральної прокуратури Грузії зачитав таку заяву:

"Ви, підполковник Олександр САВВА, майор Дмитро КАЗАНЦЕВ, підполковник Олексій ЗАВГОРОДНІЙ, підполковник Олександр БАРАНОВ, - звинувачуєтеся в шпигунстві проти Грузії. Вищезазначений злочин передбачений першою частиною статті 314 Кримінального кодексу Грузії. В зв`язку із згаданим, ви видворяєтеся з країни, з даного моменту вам забороняється в`їзд на територію Грузії", - сказано в заяві.