У Південному Судані розбився пасажирський літак із 44 пасажирами на борту (фото)

В аеропорту Джубби у Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 пасажири. Попередньо, всі вони загинули. Про це повідомляє спеціалізований портал Airlive.

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Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.