ExxonMobil склала прогноз щодо джерел енергії на 20 років

Поставки нафти ОПЕК до 2030 року становитимуть близько 2,2 млрд. тонн на рік. Такі дані наводяться в довгостроковому прогнозі розвитку енергетики "The Outlook for Energy. A View to 2030", складеному компанією ExxonMobil, повідомляє ІА "Туран".

Згідно з документом, викопні види палива в даний період, як і раніше, забезпечуватимуть близько 80% потреб людства в енергії, причому на нафту і газ припаде близько 60%.

Світовий попит на рідкі види палива, за прогнозом, зросте з нинішнього рівня в 86 млн. бар. нафтового еквівалента (н.е.) на рік до 108 млн. бар. н.е. в 2030 році. Цей попит задовольнятиметься з різних джерел, але головним чином завдяки нафті.

Велика частина попиту забезпечуватиметься за рахунок поставок нафти з країн ОПЕК, зростання яких до 2030 року передбачається із сьогоднішнього рівня в 1,45 млрд. тонн н.е. на рік до 2,1-2,2 млрд. тонн н.е. на рік. Враховуючи значну базу запасів і виробничі потужності, досягнення цього рівня можливе, проте для забезпечення надійних і доступних за ціною поставок важливі доступ до запасів і своєчасні інвестиції, зазначає ExxonMobil.

Споживання природного газу, одного з основних енергоносіїв, зростатиме найбільш швидкими темпами (приблизно на 50% до 2030 року, порівняно з нинішнім рівнем), що відображає його переваги як ефективного і екологічно чистого ресурсу для виробництва електроенергії.

Ядерна енергетика і відновлювані джерела палива розвиватимуться швидкими темпами, і на 2030 рік разом забезпечуватимуть близько 20% виробництва електроенергії в країнах, що не входять до ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку).