Напад біля британського парламенту: госпіталізовано щонайменше 10 осіб

У Лондоні до лікарень потрапили щонайменше 10 осіб після нападу біля Палати громад. Про це йдеться у повідомленні на сайті Лондонської служби швидкої допомоги.

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"Ми можемо підтвердити, що надаємо медичну допомогу щонайменше 10 пацієнтам з Вестмінстерського мосту і привели декілька лікарень до стану готовності", - йдеться у повідомленні заступника директора з операцій Лондонської служби швидкої допомоги Пауліни Кренмер.

За її даними, перший автомобіль швидкої допомоги приїхав на місце інциденту за шість хвилин після отримання повідомлення.

За інформацією британського видання The Telegraph, очевидці повідомили, що бачили автомобіль, який врізався у периметр загородження на Вестмінстерському мості та наїхав на перехожих, залишивши "десятки поранених". Водій після інциденту побіг в бік поліцейських, які охороняли будівлю британського парламенту.

Це сталося перед тим, як озброєний чоловік з ножем вчинив напад на офіцера поліції, після чого нападника застрелили. Поліція Лондона розглядає напад біля британського парламенту як терористичний акт.