Кількість безробітних у Росії сягнула 6 мільйонів осіб

Загальна кількість безробітних громадян у Росії становить 6 мільйонів осіб.

Про це заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" керівник Федеральної служби з питань праці й зайнятості (Роструд) Юрій ГЕРЦІЙ.

За словами Ю.ГЕРЦІЯ, така оцінка була дана за методом Міжнародної організації праці і включає не тільки зареєстрованих безробітних.

Він також додав, що такий показник кількості безробітних є середнім для економіки Росії.

В органах зайнятості населення зареєстровано, за даними Ю.ГЕРЦІЯ, 1 мільйон 522 тисячі осіб, які одержують допомогу з безробіття.

При цьому він відзначив, що в Москві ситуація на ринку праці краща, ніж в інших регіонах Росії. За його словами, безробіття особливо сильно вдарить по тих регіонах, де розвинений виробничий сектор економіки. У південних регіонах Росії, наприклад в Інгушетії і Дагестані, зайнятість залишиться на тому самому рівні, що і в році, який минув.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на нараді з повноважними представниками глави держави у федеральних округах Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що в Росії за 3,5 місяці безробіття зросло на 20% - до 1,5 млн. осіб.