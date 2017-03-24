У КДБ Білорусі заявили про затримання 26 активістів з атрибутикою "Азова" та арсеналом зброї (фото, відео)

У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили про затримання активістів "Білого легіону", а також "Молодого фронту", у яких нібито виявили атрибутику "УНА-УНСО" та батальйону "Азов".

Про це повідомляє БЕЛТА.

Повідомляється, що КДБ Білорусі затримані активісти "Білого легіону" на чолі з Мирославом Лозовським, а також "Молодого фронту" на чолі з Дмитром Дашкевичем - всього 26 чоловік.

"Проведено 29 обшуків за місцями їх проживання, перебування і зберігання предметів і документів. Вилучено автомат Калашникова, 3 карабіни, 2 пістолети, патрони, гранати, кийки, метальні ножі і сокири, предмети і речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, військова форма, бронежилети, каски, медичні аптечки натовського зразка, різна атрибутика батальйону "Азов", "Тактичної групи Білорусь", УНА-УНСО, а також посібники по веденню бойових дій в місті", - стверджується в повідомленні.

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Стосовно затриманих КДБ Білорусі порушило кримінальну справу за звинуваченням у підготовці до участі в масових заворушеннях.

У спецслужбі також заявили, що затримані нібито планували використовувати зброю під час вуличних акцій 25 березня. Крім того в КДБ заявили, що Білорусь нібито планували прибути "бойовики з України".