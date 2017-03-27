Главу виборчого штабу Навального заарештували на 10 діб

Симоновський суд Москви заарештував главу виборчого штабу Олексія Навального Леоніда Волкова на 10 діб, як повідомляє «Медуза» . Волкова визнали винним за статтею 19.3 КоАП — непокора законній вимозі співробітника поліції.

Адвокат Волкова розповів у суді про значну кількість порушень і попросив закрити провадження за відсутністю складу злочину.

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Одночасно суд розглядав справи інших співробітників ФБК, затриманих 26 березня. Їм призначили адміністративний арешт або штрафи.

Леонід Волков був затриманий 26 травня в приміщенні Фонду боротьби з корупцією, звідки велася трансляція з протестних мітингів, які проходили по всій Росії.Разом з ним були затримані 14 співробітників фонду.

Повідомлялося, що Волкову також може загрожувати кримінальна справа за 282-ю статтею (екстремізм) за заяви, зроблені в ході трансляції.