"Незрозумілі люди рилися в комп'ютерах": "обшуки" в офісі ФБК Навального продовжуються третю добу

Співробітники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального заявили, що обшуки в московському офісі тривають досі. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Пыд час прямої відеотрансляції в мережі юрист ФБК Любов Соболь повідомила, що співробітники організації не можуть потрапити в офіс. Вона розповіла, що команда фонду близько опівночі використала дрон з відеокамерою, щоб заглянути у вікна свого офісу. Там вони побачили людей "в уніформі і цивільному", які, імовірно, проводили слідчі дії.

"І позавчора, і вчора вночі так горіло світло. Ходили незрозумілі люди, рилися в комп'ютерах", - сказала Соболь.

Таким чином, слідчі дії у фонді проводяться вже третю добу.

"Досі нам не відомий збиток, який поніс Фонд боротьби з корупцією через те, що була вилучена техніка", - зазначила Соболь. Понятих, адвокатів і представників організації на обшуку немає, додала вона.

Як повідомлялося, сам Олексій Навальний був затриманий на недільній акції на Тверській вулиці. У понеділок суд засудив його до 15 діб арешту і штрафу в 20 тисяч рублів. Співробітники, які перебували під час акції в офісі ФБК, теж притягнені до адміністративної відповідальності - поліція стверджує, що вони відмовилися залишити будівлю на її вимогу.

Як писав УНІАН, співробітники ФБК вели інтернет-трансляцію про масові акції проти корупції, які відбулися в Росії 26 березня. Серед затриманих – керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі.

Нагадаємо, Навального затримали в неділю в Москві перед початком організованого ним антикорупційного мітингу, що проходив в центрі російської столиці.

За попередніми даними ВВС-Інфо, під час масових протестів у Москві 26 березня на Тверській вулиці і було затримано близько 1030 осіб. Їх розвезли по 51 різному відділенні поліції.

Щонайменше у 22 ВВС затриманих допитували співробітники Слідчого комітету — за окремими даними, у зв'язку з травмою, яку вдень отримав співробітник поліції на Тверській вулиці (СК порушив кримінальну справу за 317 ст. КК). При цьому затриманим і ставили питання з приводу цілей відвідування протестної акції та отримували вони самі травми в ході затримання.

Більшість затриманих оформили за статтею 20.2 КоАП, яка передбачає штраф до 20 тисяч рублів за "порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів". На них чекають судові розгляди.