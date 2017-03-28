"Незрозумілі люди рилися в комп'ютерах": "обшуки" в офісі ФБК Навального продовжуються третю добу

10:06, 28 березня 2017
Світ
109

Співробітників до приміщення не пускають, обшук відбувається без понятих.

Світло в офісі ФБК горить вночі / @IoannZH

Співробітники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального заявили, що обшуки в московському офісі тривають досі. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожБільшість затриманих в офісі ФБК посадили під арешт

Пыд час прямої відеотрансляції в мережі юрист ФБК Любов Соболь повідомила, що співробітники організації не можуть потрапити в офіс. Вона розповіла, що команда фонду близько опівночі використала дрон з відеокамерою, щоб заглянути у вікна свого офісу. Там вони побачили людей "в уніформі і цивільному", які, імовірно, проводили слідчі дії.

"І позавчора, і вчора вночі так горіло світло. Ходили незрозумілі люди, рилися в комп'ютерах", - сказала Соболь.

Таким чином, слідчі дії у фонді проводяться вже третю добу.

"Досі нам не відомий збиток, який поніс Фонд боротьби з корупцією через те, що була вилучена техніка", - зазначила Соболь. Понятих, адвокатів і представників організації на обшуку немає, додала вона.

Як повідомлялося, сам Олексій Навальний був затриманий на недільній акції на Тверській вулиці. У понеділок суд засудив його до 15 діб арешту і штрафу в 20 тисяч рублів. Співробітники, які перебували під час акції в офісі ФБК, теж притягнені до адміністративної відповідальності - поліція стверджує, що вони відмовилися залишити будівлю на її вимогу.

Як писав УНІАН, співробітники ФБК вели інтернет-трансляцію про масові акції проти корупції, які відбулися в Росії 26 березня. Серед затриманих – керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі.

Нагадаємо, Навального затримали в неділю в Москві перед початком організованого ним антикорупційного мітингу, що проходив в центрі російської столиці.

За попередніми даними ВВС-Інфо, під час масових протестів у Москві 26 березня на Тверській вулиці і було затримано близько 1030 осіб. Їх розвезли по 51 різному відділенні поліції. 

Щонайменше у 22 ВВС затриманих допитували співробітники Слідчого комітету — за окремими даними, у зв'язку з травмою, яку вдень отримав співробітник поліції на Тверській вулиці (СК порушив кримінальну справу за 317 ст. КК). При цьому затриманим і ставили питання з приводу цілей відвідування протестної акції та отримували вони самі травми в ході затримання.

Більшість затриманих оформили за статтею 20.2 КоАП, яка передбачає штраф до 20 тисяч рублів за "порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів". На них чекають судові розгляди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Навальний#обшук#фбк