Ліга арабських держав запропонувала Ізраїлю примирення

Країни Близького Сходу запропонували Ізраїлю нормалізацію відносин в обмін на звільнення країною територій, захоплених у 1967 році. На цих територіях Ліга арабських держав пропонує створити незалежну державу Палестина, пише Deutsche Welle.

Пропозиція міститься у заключній декларації саміту арабських країн, що відбувся у середу, 29 березня, в Аммані, куди з'їхалися лідери 21 держави. Вони також закликали всі країни світу не переносити свої посольства до Східного Єрусалима, який палестинці хотіли би зробити своєю столицею.

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Таким чином арабські лідери фактично знову запропонували Ізраїлю мирний план на основі "рішення двох держав для двох народів", висунутий ще в 2002 році.

Ізраїльський міністр у справах розвідки Ісраель Кац відреагував на заяву арабського світу обіцянкою, що палестинське питання не ігноруватиметься. Водночас він закликав арабських лідерів турбуватися більше про "стратегічні регіональні випробування", зокрема про війни в Сирії, Іраку, Ємені та Лівії. Кац наголосив, що спільне подолання цих проблем з одночасним покращенням умов палестинців може "закласти основи" для прогресу.

Не обійшлося на саміті й без суперечок. Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді звинуватив Іран, переважно шиїтську і неарабську країну, у дестабілізації арабського світу. Хаді, чиї війська в Ємені ведуть війну з повстанцями-хуситами, підтримуваними Іраном, заявив також, що Іран є "спонсором тероризму".

Голова визнаного ООН уряду Лівії Фаіз Сарадж закликав до діалогу всі сторони конфлікту в своїй країні. "Усі знають, що жодна сторона не зможе досягти воєнного вирішення", - наголосив він.