Фінляндія готова організувати першу зустріч Путіна і Трампа

Фінляндія, коли очолить Арктичну раду, готова організувати першу зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, виступаючи на форумі «Арктика — територія діалогу» в Архангельську.

«Ми, безперечно, були б дуже раді мати можливість провести такий саміт», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи хотів би він запросити Трампа та Путіна на зустріч лідерів відразу після того, як Фінляндія очолить Арктичну раду.

У свою чергу, Путін заявив, що готовий був би зустрітися з Трампом у межах Арктичного саміту у Фінляндії.

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«Фінляндія, на мій погляд, дуже підходяща країна, Гельсінкі - дуже підходящий майданчик для організації таких заходів», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи допускає він зустріч з Трампом на саміті у Фінляндії. При цьому Путін наголосив, що такі події мають бути добре підготовлені «з обох сторін».

«Якщо це станеться, то ми будемо раді взяти участь, і я буду радий взяти участь у такому заході. Якщо ні, ну тоді в рамках звичайних зустрічей такого роду на «двадцятці» (в Німеччині в липні поточного року), думаю, що така зустріч з президентом США може відбутися», - сказав Путін.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявляв, що Фінляндія готова організувати зустріч глав Росії та США, «якщо дозволить політична ситуація». Інформація про бажання влади Фінляндії організувати таку зустріч з'явилася в грудні минулого року. Йшлося про можливу зустріч у рамках саміту Арктичної ради після того, як крісло голови ради перейде до Фінляндії.

Рада об'єднує країни Північної Європи, Росію, США та Канаду. Фінляндія буде головою Арктичної ради з 2017 по 2019 рік.