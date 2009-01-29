ОПЕК вимагає ввести норми, які б обмежили спекуляції нафтою

Генеральний секретар ОПЕК Абдалла ель-БАДРІ, виступаючи у Давосі, куди прибув для участі в економічному форумі, закликав ввести в дію правові норми, що обмежують можливості тих, хто купує нафту без наміру використовувати її, повідомляє ІА "Туран" з посиланням на Bloomberg.

“ОПЕК неодноразово закликала до зниження спекулятивної активності на нафтовому ринку, - заявив А.эль-БАДРІ. - Зараз неможливо визначити, хто реально продає і купує нафтові ф`ючерси".

А.эль-БАДРІ також повідомив, що на Давоському форумі буде проведена спеціальна дискусія про необхідність більшої прозорості нафтового ринку. У ній візьмуть участь президент ВР Тоні ХЕЙВОРД і азербайджанський президент Ільхам АЛІЄВ.

Минулого року, після того, як у США різко піднялися ціни на бензин, у Конгрес надійшла пропозиція про обмеження діяльності т.з. хедж-фондів, що займаються нафтовими спекуляціями. Проте думки американських законодавців при цьому розділилися. Палата представників ці норми прийняла, але через Сенат законопроект не пройшов. Новообраний президент Барак ОБАМА поки що ніяк не коментує необхідність регулювання ринку сировини.

“Навіть якщо озирнутися на кризи 1986 і 1998 років, то й тоді не було такого екстремального рівня волатильності цін на нафтовому ринку", - вважає всесвітньо відомий фахівець з історії і практики світового ринку нафти Деніел ЕРГІН, голова Cambridge Energy Research.