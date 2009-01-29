Комітет ПАРЄ призначив нового доповідача з питання Голодомору

Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) призначив нового доповідача з питання Голодомору.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила член української делегації в ПАРЄ від фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

Новим доповідачем з доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР” таємним голосуванням було обрано голову турецької делегації в ПАРЄ Мевлута ЧАВУСОГЛИ.

За нього проголосували 17 членів комітету, за іншого кандидата – голову естонської делегації Андреса ХЕРКЕЛЯ – 12 членів комітету.

Необхідність призначення нового доповідача була викликана тим, що попередній доповідач, також представник Туреччини, Алекандер БІБЕРАЙ припинив свою роботу в ПАРЄ.