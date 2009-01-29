Комітет ПАРЄ призначив нового доповідача з питання Голодомору
20:41, 29 січня 2009Світ
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Про це повідомила Ольга Герасим`юк
|Ольга Герасим `юк
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила член української делегації в ПАРЄ від фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.
Новим доповідачем з доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР” таємним голосуванням було обрано голову турецької делегації в ПАРЄ Мевлута ЧАВУСОГЛИ.
За нього проголосували 17 членів комітету, за іншого кандидата – голову естонської делегації Андреса ХЕРКЕЛЯ – 12 членів комітету.
Необхідність призначення нового доповідача була викликана тим, що попередній доповідач, також представник Туреччини, Алекандер БІБЕРАЙ припинив свою роботу в ПАРЄ.
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