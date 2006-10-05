У Туркменії заборонено коментувати здоров`я Сапармурата Ніязова

Сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що здоров`я 66-річного президента Туркменії Сапармурата Ніязова останнім часом сильно похитнулося. Усі дані об самопочуття туркменського лідера суворо втаємничені, а обговорювати його стан громадянам країни заборонено під загрозою ув`язнення.

Як стверджують джерела, батькові всіх туркмен стало погано 2 жовтня, після того, як він особисто привітав працівників Міністерства національної безпеки з 15-річчям їх міністерства.

Відомо, що Великий Сердар (вождь) 1997 року переніс операцію на серці - коронарне шунтування. Пізніше, в лютому 2000-го він також проходив лікування, про яке відкритої інформації немає. У лютому 2005 року Сапармурат Ніязов переніс операцію на лівому оці, проведену групою німецьких офтальмологів. За заявами самих лікарів, йшлося про видалення катаракти.

За версією фахівців, опитаних виданням "Ukraine Daily", Сапармурат Ніязов страждає на кілька серйозних захворювань. Враховуючи вік президента можна припустити, що невдовзі ці проблеми зроблять неможливим виконання їм своїх обов`язків, резюмує видання.

Натомість, в офіційному Ашгабаті вважають, що поширення подібної інформації - це спроба супротивників Туркменбаши видати бажане за дійсне. Як дійсно полягають справи, визначити складно. Так чи інакше, останнім часом на політичну арену вийшов 39-річний Мурад Ніязов, який донедавна перебував у тіні батька.

Частина експертів вважає, що, надавши своєму єдиному синові широкі урядові повноваження, президент зробив його своїм найбільш вірогідним наступником. Проте такої думки дотримуються не всі. Наприклад, казахстанський політолог Костянтин Сироєжкін сумнівається, що Ніязову вдасться повторити досвід Азербайджану і передати кермо влади синові: "Ніязов - одинак, за ним не стоїть розвинена система родинних зв`язків, тому нступника у нього бути не може".

Сапармурат Ніязов перебуває при владі з 1985 року, коли він був призначений керівником республіканського ЦК КПРС, на основі якої була створена правляча в Туркменії Демократична партія. Він поєднує посади президента, прем`єра і верховного головнокомандувача, є п`ятиразовим героєм Туркменії і носить офіційний титул Туркменбаши, тобто "Голови туркменів". У 1999 році на засіданні Народної Ради він отримав право залишатися президентом "без обмеження терміну повноважень".

РІА "Новости"