КНДР пригрозила знищити війська і бази США в Південній Кореї - ЗМІ

Пхеньян знищить американських агресорів на території Південної Кореї в разі найменшої провокації з боку Сполучених Штатів. З таким попередженням виступила в середу центральна газета КНДР "Нодон сінмун", як повідомляє Тасс.

"КНДР без будь-яких коливань перетворить в попіл не тільки агресорів США, що знаходяться на території Південної Кореї, але й завдасть превентивного удару по американських базах", - підкреслює видання, що виражає думку ЦК Трудової партії Кореї.

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Більше того, газета стверджує, що "КНДР, яка володіє водневою бомбою, різними типами ядерних боєголовок, а також потужними засобами доставки з корейського зразка, здатна в будь-який момент стерти США з лиця землі".

Наступальні засоби Корейської народної армії, підкреслює "Нодон сінмун", "націлені на американські бази і війська в Південній Кореї, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на континентальній частині США".

КНДР різко реагує на американо-південнокорейські командно-штабні навчання Key Resolve, покликані перевірити можливості екстреного нарощування американських військ в районі Корейського півострова в разі надзвичайних обставин. Вони проходять паралельно з великими польовими маневрами Foal Eagle, які стартували 1 березня. У них беруть участь всі роди військ.