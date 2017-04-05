Журналісти дізналися, як VIP-вілла у Франції пов'язана з родиною Путіна (фото)

Після того, як Володимир Путін оголосив про те, що розлучається зі своєю дружиною, Людмила Путіна дуже рідко з'являється на публіці. У 2016 році повідомлялося, що у Путіної з'явився новий чоловік — глава близького їй некомерційного фонду Артур Очеретний, передає Медуза.

Журналісти Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясували, що Очеретному належить вілла на березі Атлантичного океану у Франції вартістю понад 5 млн євро — приблизно там же, де вже є нерухомість у родини ймовірноої доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової.

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Як вдалося з'ясувати OCCRP, після зближення з Людмилою Путіною в Артура Очеретного — людини, яка, судячи з відкритих даних, ніколи не заробляла великих грошей й не досягала висот у бізнесі, — з'явилися мільйони євро на те, щоб придбати віллу в стилі ар-деко на узбережжі Атлантичного океану у Франції.

"У віддаленій частині Англета, в тихому районі з милозвучною назвою "Чиберта" на першій лінії узбережжя розташована вілла у стилі ар-деко, яку місцеві жителі називають "Сюзанна"... Площа вілли — 450 квадратних метрів: чотири спальні, вітальня та їдальня з виходом на терасу, музична кімната і більярдна. "Сюзанну" оточує просторий парк на 5000 квадратних метрів з відкритим басейном, вікна вілли дивляться на Атлантичний океан, навколо — поля для гольфу", - йдеться у розслідуванні.

У розпорядженні OCCRP є документи, які підтверджують, що в грудні 2013 році купив віллу Артур Очеретний. У виписці про власника нерухомості вказано лише прізвище власника; однак у проекті реконструкції вілли також повідомляються ім'я, прізвище та дата народження людини, яка подала до адміністрації відповідний запит (будівельні роботи на віллі потрібно узгоджувати з місцевою владою). Всі дані в цьому документі сходяться з даними Очеретного, а підпис співпадає з підписом голови Центру розвитку міжособистісних комунікацій.

В оголошенні про продаж вілли вказана вартість €6-7 млн, кадастрова оцінка вілли – €5,4 млн.

Також у листопаді 2015 року агентство Reuters повідомило, що чоловік Катерини Тихонової, яку називають дочкою президента Росії (за інформацією агентства, вона вийшла заміж за Кирила Шамалова, сина давнього друга Путіна й співвласника банку "Росія" Миколи Шамалова), купив нерухомість у Біарріце за 3,7 мільйона доларів. Ця вілла розташована лише за декілька кілометрів від вілли Очеретного.

Журналісти зазначають, що як і Людмилу Путіну, Катерину Тихонову в Біарріце бачать нечасто. "Вона тут буває, але вони приїжджають у чорних лімузинах з тонованим склом, тому ми нічого не бачимо, — повідомила кореспонденту OCCRP мешканка сусіднього з віллою Тихонової будинку. — А по-добросусідськи постукати до них з тортиком я, звичайно, не насмілилася".

Втім, гід Людмила розповідає, що зустріти тут членів родини Володимира Путіна все ж можна. "Я якось бачила маму з донькою на ринку, — згадує вона. — Так, вони переміщаються містом абсолютно відкрито. Не думаю, що тут їх хтось упізнає. Адже крім того, що вони родички президента, вони мало чим виділяються".

Раніше УНІАН повідомляв, що бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, серед яких ймовірна донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова й родичка депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.