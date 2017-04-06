Пенс: Росія повинна виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії

Для Росії настав час виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії у відповідності з угодою 2013 року, заявив віце-президент США Майк Пенс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами Пенса, у Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб, відповідальність за яку США і їх союзники покладають на режим Башара Асада.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу", - його ставлення до подій в Сирії після цього суттєво змінилося.

Як повідомлялося, напад з передбачуваним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, що належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилося до 72 осіб.