Імовірний смертник в метро Петербурга захопився ісламом після поїздки до Туреччини - ЗМІ

Акбаржон Джалілов, якого називають імовірним виконавцем теракту у метро Санкт-Петербурга, почав захоплюватися ісламом після поїздки до Туреччини. Про це повідомили два джерела, які знайомі із Джаліловим, пише Reuters.

Джерела повідомили, що можливо Джалілов переїжджав із Туреччини до сусідньої Сирії, однак не впевнені в цій інформації.

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При цьому видання наголошує, що якщо Джалілов дійсно був у Сирії, то виявиться величезна прогалина в боротьбі Росії з тероризмом.

Адже, як відомо, російські антитерористичні процедури ґрунтуються на ідентифікації кожної людини, яка мала зв'язки з бойовиками ІДІЛ у Сирії. Таким людям заборонено повертатися до Росії, ненадійних осіб також арештовують.

Як повідомляв УНІАН раніше, особу Акбарджона Джалілова, який, за даними слідства, активував вибуховий пристрій у петербурзькому метро, підтвердили експертизою ДНК.

Раніше СК РФ назвав ім'я та дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року. Ці дані співпадають з даними на сторінці Джалілова, до якого додзвонилися журналісти "Росбалта". Тільки у профілі, ймовірно, зазначене скорочене ім'я: не Акбаржон, а Акбар. При цьому фото Слідчий комітет РФ не опублікував.