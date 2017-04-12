У Литві пройшли військові навчання по боротьбі із "зеленими чоловічками"

У Литві пройшли спеціальні навчання по боротьбі з диверсантами, на яких імітувалося вторгнення "зелених чоловічків", як повідомляє Delfi.lt.

За розпорядженням глави МВС Литви Еймутіса Місюнаса була створена легенда маневрів, згідно з якою спеціальні сили недружньої до Литви держави нелегально перетнули кордон з метою зайняти прикордонні застави, а також комісаріат поліції міста Шальчінінкай.

"Імітувалося вторгнення зелених чоловічків на територію Литви, висадка з поїзда", - повідомив після навчань Місюнас.

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"Звичайні співробітники поліції і оператори Єдиного центру допомоги заздалегідь не знали, що це навчання", - сказав міністр, зазначивши, що метою навчань була перевірка компетентності литовських служб.

Він зазначив, що озброєння і тактика органів правопорядку була "не на висоті", 30 уявних диверсантів зрештою зайняли комісаріат поліції міста Шальчінінкай.