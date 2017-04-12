Росія має намір розробляти "нетрадиційні види зброї"

У Росії мають намір розробляти "нетрадиційні види зброї". Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

За його словами, мета держпрограми озброєння в Росії на 2018-2025 роки – забезпечити збалансований розвиток системи озброєння.

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"Заплановані заходи дозволять оснастити армію і флот сучасними зразками озброєння і військової техніки, дадуть можливість сформувати науково-технічний заділ для розробки принципово нових і нетрадиційних видів зброї. Проектом нової програми також передбачається оснащення угруповань військ у Криму і Арктиці",- заявив Шойгу.

Раніше повідомлялося, що Росія в Чорноморському регіоні посилює військове угруповання з наступальними цілями, спрямованими проти України і Заходу.