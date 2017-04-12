Українські авіатори після порятунку датської оборонної бази повернулися з Арктики (відео)

19:55, 12 квітня 2017
Світ
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Понад 4 тижні в екстремальних умовах, вони рятували датську оборонну базу від замерзання.

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Спецоперація НАТО в Арктиці і єдина команда, якій під силу з ним впоратися - це мелітопольські авіатори.

Понад 4 тижні в екстремальних умовах, вони рятували датську оборонну базу від замерзання.

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Там закінчувалося пальне. Хлопці працювали при 50-градусному морозі і сьогодні нарешті повернулися додому.

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Теги: #Арктика#авіатори