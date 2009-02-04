Газпром не відповів на прохання PGNIG про зустріч

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG заявляє, що російський газовий монополіст «Газпром» не відповів на її неодноразові прохання терміново провести зустріч для переговорів про повноцінне відновлення поставок газу до Польщі.

«Ми висилали листи з проханням про термінову зустріч. Не отримали відповіді», – сказала УНІАН прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

Вона повідомила, що останній лист компанія надіслала «Газпрому» минулого тижня.

Прес-секретар, яка раніше заявляла про ведення переговорів щодо відновлення поставок газу до Польщі з п’ятьма компаніями, але не називала, з якими саме, не надала більше інформації.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 26 січня щодобово недоотримує 7 млн. кубометрів газу, законтрактованого у швейцарського трейдера “РосУкрЕнерго”, що становить 24% усього обсягу імпорту газу до країни.

До 25 січня недопоставки за контрактом з РУЕ компенсовував «Газпром», який володіє 50% акцій зареєстрованого у Швейцарії трейдера, власниками якого також є двоє підприємців з України – Дмитро ФІРТАШ (45%) та Ігор ФУРСІН (5%).

Як повідомляв УНІАН, PGNiG 2 лютого заявив про можливість судового позову до RosUkrEnergo за невиконання контракту, згідно з яким компанія одержувала щодоби близько 7 млн. кубометрів газу.

Польща вперше заявила, що недоотримує газ за контрактом з РУЕ після початку розв’язання газового конфлікту між Москвою і Києвом 22 січня.

26 січня PGNiG повідомив, що «Газпром» відмовився постачати додатковий газ для компенсації недопоставок за контрактом з РУЕ, а сам швейцарський трейдер не відповідає на запит компанії.

28 січня газета «Комерсант» повідомила з посиланням на джерело в «Газпромі», що російський газовий монополіст ставить умовою повного відновлення поставок газу до Польщі зменшення ціни на транзит газу польською територією трубопроводом «Ямал – Європа».

Польські газети Polska Times та Gazeta Wyborcza наприкінці січня писали, що «Газпром» також може домагатися від Польщі більшої ціни за газ та отримання контролю над компанією Europolgaz, яка є оператором польської частини Ямальського газопроводу.

Крім того, за даними польських та російських газет, «Газпром» може домагатися від Польщі підтримки будівництва Північного газопроводу, проти спорудження якого гостро виступають польські політики та чиновники, пропонуючи альтернативний варіант будівництва другої нитки Ямальського газопроводу польською територією.

Представники PGNIG публічно не коментували ці публікації.

Контракт PGNIG і “РосУкрЕнерго” закінчується 1 січня 2010 року, але, згідно з його умовами, може бути продовжений ще на 2 роки.