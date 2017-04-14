У Сирії почалася евакуація з чотирьох міст
10:53, 14 квітня 2017Світ
1243 0
Евакуація проходить у чотирьох містах Сирії.
У Сирії почали масштабну евакуацію / REUTERS
14 квітня розпочалась евакуація з чотирьох сирійських міст. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу з дотримання прав людини, передає Reuters.
Читайте такожТрамп не наполягає на відставці Асада
За угодою між сирійською владою та повстанцями мають "обміняти" населення чотирьох міст, які перебувають в облозі. В обмін на евакуацію населення міст Фуа та Кафрая, підконтрольних уряду, влада Сирії дозволила евакуацію із Забадані та Мадаї, що перебувають під контролем повстанців.
Планується евакуювати 10 тисяч осіб з чотирьох міст, які перебували в облозі протягом багатьох років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter