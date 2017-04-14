У Єрусалимі чоловік у трамваї завдав смертельних ножових поранень британській студентці (фото, відео)

В центрі Єрусалиму озброєний ножем чоловік напав на 23-річну дівчину, туристку з Великобританії, студентку.

Про це повідомляє "9 канал".

Згідно з попередньою інформацією, це сталося о 12:50 в одному з вагонів єрусалимського трамваю в районі Площі ЦАХАЛу, неподалік від Сміттєвих воріт Старого міста.

За повідомленням служби "Швидкої допомоги", до того, як встигли знешкодити нападника, він завдав дівчині кілька ножових поранень.

Стан пораненої під час госпіталізації в лікарню оцінювався як критичний. Однак, незважаючи на всі зусилля лікарів, та незабаром померла.

Під час екстреного гальмування вагона постраждала вагітна жінка. Також повідомляється про чоловіка, який поранив ногу під час евакуації з вагона.