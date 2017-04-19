Прокуратура Варшави допитала Туска у справі про співпрацю польської контррозвідки з ФСБ (відео)

Прокуратура Варшави у середу допитала голову європейської ради Дональда Туска у справі про співпрацю польської контррозвідки з ФСБ. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Колишніх керівників військової контррозвідки часів прем'єрства Туска звинувачують у перевищенні службових повноважень. Зокрема, ідеться про укладену без дозволу влади угоду про співпрацю між польською контррозвідкою та російською ФСБ. Її підписали після Смоленської катастрофи, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський.

Туск приїхав їз рідного Гданська потягом. На пероні його чекали кілька сотень прихильників і тих, то вввжає, що туск має сісти до тюрми нібито через змову з Путіним щодо справи про катастрофу під Смоленськом.

Туск заявив, що справа проти нього політична і є нічим іншим, як "полюванням на відьом".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качиньський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу. Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і "третьої особи" в умисному провокуванні авіакатастрофи.

У вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи "чорних скриньок" літака були сфальсифіковані, а багато документів по цій справі приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.