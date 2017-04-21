У Росії заборонили називати дітей лайливими словами і цифрами

Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні закон, що забороняє при реєстрації імені дитини використовувати цифри, лайливі слова, розділові знаки і посади, як повідомляє "РИА Новости".

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижню палату парламенту рівно рік тому.

Закон вносить до Сімейного кодексу поправки, згідно з якими при виборі імені дитини не допускається використання цифр, буквено-цифрових позначень, цифр, символів і знаків, які не є літерами (за винятком дефіса), а також лайливих слів, вказівок на ранги, посади і титули.

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Крім того, документ встановлює, що прізвище дитини визначається прізвищем батьків. Дітям дозволяється давати прізвище батька, матері або подвійне прізвище. При цьому послідовність прізвищ батька і матері при утворенні подвійних прізвищ у повнорідних братів і сестер змінювати не можна.