МЗС Франції: аналіз зразків підтвердив застосування Сирією хімічної зброї в Ідлібі

Міністерство закордонних справ Франції опублікувало доповідь про хімічну атаку в Сирії 4 квітня 2017 року, в якій сказано про отримання французькими спецслужбами «наукових доказів» застосування забороненої зброї армією президента Башара Асада, передає Медуза.

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У доповіді представлені результати аналізу зразків з місця атаки, які Франція отримала, «задіявши необхідні ресурси». Дослідження показало наявність у зразках зарину, побічного продукту синтезу (діізопропіл метилфосфонат) і гексаміну, який, за даними французької розвідки, використовувався при виробництві хімзброї в Сирійському центрі наукових досліджень (SSRC).

Взяті з місця атаки в Ідлібі зразки, сказано в доповіді, схожі з речовиною зі снаряду, що нерозірвався, скинутого в 2013 році на сирійське місто Саракіб. Те, що атака на Саракіб була здійснена сирійської авіацією, Франція вважає доведеним фактом.

«Процес виробництва зарину, використаного 4 квітня, збігається з тим, в результаті якого був вироблений зарин, що використовувався сирійським режимом у Саракібі. Більш того, присутність гексаміну показує, що процес був розроблений у Сирійському центрі наукових досліджень для сирійського режиму», - сказано в доповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

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5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.