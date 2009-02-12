Обама і Конгрес США знайшли компроміс

Конгрес США і адміністрація президента країни Барака Обами виробили компромісний варіант стимулюючого економічного пакету на суму близько 789 млрд. дол. Як повідомив представник демократичної більшості в сенаті Гаррі Рейд, сторони "усунули суперечності" між двома варіантами законопроекту, прийнятим Палатою представників (29 січня на суму 820 млрд дол.) і Сенатом (10 лютого на 838 млрд дол.) Конгресу США, передає Associated Press.

Очікується, що голосування може відбутися вже 15 лютого.

Адміністрація Б.Обами розглядає ухвалення нової економічної програми як ключовий крок на шляху до відновлення економіки США, яка вже більше року перебуває в рецесії, переживаючи найважчу кризу з часів Великої депресії. Протягом 2008 р. економіка США втратила 2,6 млн. робочих місць. Б.Обама сподівається, що його економічна програма дасть змогу створити до 4 млн. нових робочих місць. Крім того, план Білого дому передбачає збільшення допомоги за безробіттям, реконструкцію транспортної інфраструктури, інвестиції в нові технології, зокрема в альтернативну енергетику.

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