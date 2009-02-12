Іран готовий взаємодіяти з НАТО

Іран міг би розглянути можливість взаємодії з НАТО у вирішенні проблем Афганістану, якщо від альянсу надійшов би відповідний запит, заявив у середу офіційний представник МЗС ІРІ Хасан Гашгаві.

"Щодо цього від представників НАТО ми не одержували ніяких офіційних запитів. Проте Іран багато робив і далі робить для встановлення миру і безпеки в Афганістані", - сказав на прес-конференції Гашгаві, коментуючи можливість співпраці Тегерана з НАТО.

"Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на досягнення стабільності і розвитку в сусідньому Афганістані", - додав дипломат.

Він також повідомив, що в рамках зміцнення двосторонніх відносин з Кабулом, наступного тижня до Афганістану з візитом прибуде перший віце-президент Ірану Парвіз Давуді.

РІА “Новости”