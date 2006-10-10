Ядерна зброя КНДР - блеф

Підземний вибух, здійснений Північною Кореєю 9 жовтня на полігоні в містечку Хвадері на північному сході країни, не був ядерним, повідомляє The Washington Times з посиланням на анонімне джерело в спецслужбах США.

Після проведених досліджень американська розвідка дійшла висновку, що КНДР використовувала звичайну вибухівку великої потужності. Передбачається, що це був тротил масою до кількох сот тонн (цим пояснюються сейсмічні коливання силою до 4 балів за шкалою Ріхтера, зафіксовані в районі вибуху).

Також спецслужби США не виключають, що у північнокорейців був плутонієвий заряд, а зазначена вибухівка використовувалася як детонатор для отримання ланцюгової реакції (сфера з плутонію-239 обжимається рівномірним вибухом з усіх боків), проте її викликати не вдалося. Прес-секретар Білого дому Тони Сноу (Tony Snow) раніше заявив, що для аналізу ситуації у зв`язку з проведеними КНДР випробуваннями будуть потрібні два дні.

Лента.ру