У НАТО оприлюднять проект реформи органів військового управління
20:56, 12 лютого 2009Світ
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Зустріч міністрів відбудеться в Кракові
Наступного тижня у НАТО оприлюднять проект реформування органів військового управління.
Про це сьогодні у Парижі у своєму виступі перед депутатами Національної Асамблеї Франції повідомив Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.
Текст виступу керівника Альянсу розміщено на офіційному сайті НАТО.
У штаб-квартирі НАТО повідомляють, що 19-20 лютого у Кракові (Польща) під головуванням Я.СХЕФФЕРА відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО.
У рамках засідання генсек Альянсу представить міністрам оборони проект подальшого реформування органів військового управління, зокрема, Міжнародного військового штабу як виконавчої структури Військового комітету НАТО.
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