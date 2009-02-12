У НАТО оприлюднять проект реформи органів військового управління

Наступного тижня у НАТО оприлюднять проект реформування органів військового управління.

Про це сьогодні у Парижі у своєму виступі перед депутатами Національної Асамблеї Франції повідомив Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Текст виступу керівника Альянсу розміщено на офіційному сайті НАТО.

У штаб-квартирі НАТО повідомляють, що 19-20 лютого у Кракові (Польща) під головуванням Я.СХЕФФЕРА відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО.

У рамках засідання генсек Альянсу представить міністрам оборони проект подальшого реформування органів військового управління, зокрема, Міжнародного військового штабу як виконавчої структури Військового комітету НАТО.