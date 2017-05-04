Протести у Венесуелі: загинула щонайменше одна людина, сотні поранених (відео)

Щонайменше одна людина загинула внаслідок сутичок з поліцію у столиці Венесуели Каракасі.

Як передає Euronews, тисячі венесуельців продовжили у середу протести проти політики президента Ніколаса Мадуро.

Правоохоронці застосували проти маніфестантів сльозогінний газ, водомети та шумові гранати. Учасники протестів жбурляли у відповідь каміння та “коктейлі Молотова”.

Повідомляють про кілька сотень поранених. Постраждало, зокрема, два депутати від опозиції.

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“Ми звертаємося до президента Ніколаса Мадуро, до віце-президента Тарека ель-Айссамі… Ми хочемо жити у демократичній країні, в якій можемо голосувати, можемо вільно висловлювати свою волю, де існує загальне право таємного і прямого голосування. Їхня пропозиція — гра, спрямована на те, щоб перешкодити проведенню виборів, на яких ми наполягаємо”, – заявив опозиційний активіст.

Ніколас Мадуро передав Національній виборчій раді підписаний у понеділок декрет про скликання Конституційної асамблеї. Таким чином, він дав старт процесу зміни Конституції країни.

Опозиція вважає, що своїм рішенням про скликання Конституційної асамблеї Мадуро намагається відкласти проведення регіональних виборів, що мають відбутися цього року, а також президентських, які планувалися на 2018 рік.

З початку квітня у Венесуелі не спадає хвиля антиурядових протестів, жертвами яких стали вже 32 людини.