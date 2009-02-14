"Ми в жодному разі не говоримо, що це анти-НАТО"

01:07, 14 лютого 2009
Світ
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КСОР не створюються на противагу

Колективні сили оперативного реагування (КСОР) ОДКБ не створюються на противагу НАТО, заявив у п`ятницю журналістам генсек Організації Договору про колективну безпеку Микола Бордюжа.

"Ми в жодному разі не говоримо, що це анти-НАТО. Ми створюємо ці сили для реагування на кризові ситуації будь-якого характеру, що виникають на території держав ОДКБ", - сказав Бордюжа.

До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і Узбекистан.

КСОР "не претендує на глобальну роль", на відміну від НАТО, яка в положенні про свої сили швидкого реагування прописує, що ці сили можуть бути доставлені в будь-яку точку світу якнайшвидше. "Ми говоримо тільки про територію дії Договору про колективну безпеку", - зазначив Бордюжа.

Він наголосив, що характер загроз, з якими сьогодні стикається людство, вимагає консолідації всіх держав і всіх структур.

Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, яка пройшла 4 лютого в Москві, ухвалила рішення про створення нової структури в рамках організації – колективних сил оперативного реагування.

Президент Росії Дмитро Медведев заявив, що створювані Організацією Договори про колективну безпеку сили оперативного реагування (КСОР) щодо бойового потенціалу будуть не гірші, ніж аналогічні структури НАТО

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