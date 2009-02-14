Мінська влада силоміць перетворила День закоханих на "День тверезості"

День всіх закоханих в Мінську відбувається під девізом "День тверезості" – влада білоруської столиці заборонила продаж спиртних напоїв в магазинах міста 14 лютого.

Як передає Газета.ru з посиланням на джерело в ГУВС Мінська, таке рішення ухвалив міськвиконком. Всім главам адміністрацій районів було рекомендований припинити продаж алкогольної продукції з 9:00 до 23:00 за місцевим часом.

За словами джерела, ініціатива "провести День тверезості в Мінську в рамках акції "Добропобут" в день святого Валентина" належала міліції. "Нашу ініціативу підтримав Мінміськвиконком. Вже зараз можна стверджувати, що торгові співробітники послухали рекомендації Мінміськвиконкому і тому спиртне 14 лютого не продається", - повідомило джерело.

В рамках акції співробітники міліції також здійснюватимуть патрулювання столичних дискотек разом з вчителями і батьками.